За ініціативою ДФС України у Львові зустрінуться керівники митних органів шести країн Європи Суспільство | 26-03-2019, 18:35 0 128



Керівники митних адміністрацій України, Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини зустрінуться у Львові.

Це перша зустріч на рівні керівників у такому форматі. Метою зустрічі є координація дій митних адміністрацій країн-учасниць у боротьбі з контрабандою, у тому числі контрафактного алкоголю та тютюнових виробів, зброї, наркотичних речовин та бурштину, взаємодії митниць, питання спільного митного контролю задля спрощення перетину кордону громадянами та сприяння торгівлі, міжнародна співпраця країн - учасників зустрічі та в цілому України та ЄС.

28.03.2019 р. журналісти, представники ЗМІ зможуть взяти участь в роботі заходу з 11:45 год. в приміщенні Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Вхід та розміщення представників ЗМІ для участі в роботі зустрічі розпочнеться з 11:15 год.

Крім цього, о 13:00 год. учасники заходу зроблять підхід до представників ЗМІ, оголосять Спільну заяву за підсумками зустрічі та нададуть відповіді на питання.

Запрошуємо представників ЗМІ до участі в роботі зустрічі.

Акредитація журналістів (ЗМІ) проводитиметься до 17:30 год. 27.03.2019 р. за телефонами 297-38-96, 297-35-86, 297-36-52, або за електронною поштою lv.presscenter@sfs.gov.ua (відділ прес-служби ГУ ДФС у Львівській області).

