Мисливці області радились як зберегти і примножити державний мисливський фонд Суспільство | 26-03-2019, 18:36 0 133



Сьогодні, 26 березня 2019 року, в конференц-залі Національного лісотехнічного університету України за участі заступника голови Львівської ОДА Ірини Ярославівни Гримак відбулася розширена нарада користувачів мисливських угідь Львівської області. На нараді розглядалося питання стану та перспектив розвитку мисливського господарства.

Участь в нараді взяли керівники, мисливствознавці та єгерська служба усіх користувачів мисливських угідь області, Туниця Юрій Юрійович – академік НАН України, ректор Національного лісотехнічного університету України, Гречаник Руслан Мар’янович – директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, Маланич Микола Миколайович – начальник державної екологічної інспекції у Львівській області, Білас Степан Ярославович – голова Громадської ради при Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, працівники Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА та Державної екологічної інспекції у Львівській області, директори лісогосподарських підприємств, мисливствознавці лісогосподарських підприємств та районні мисливствознавці лісогосподарських підприємств.

Нарада розпочалася з виконання Державного Гімну України. Після того заступник голови ОДА Гримак І.Я. привітала та нагородила почесною грамотою Львівської ОДА професора Національного ЛТУ України Криницького Григорія Томковича з нагоди 75-ти річчя від дня народження.

За результатами роботи кращі працівники мисливської галузі отримали нагороди Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

З питання порядку денного «Про стан та перспективи розвитку мисливського господарства» доповідав начальник Львівського ОУЛМГ Дейнека Анатолій Михайлович. Доповідач ознайомив учасників наради з станом мисливського господарства області, проблемами та шляхами їх вирішення.

Зокрема були запропоновані зміни до діючих нормативно-правових актів, які нададуть імпульс розвитку мисливського господарства.

Голова обласної організації УТМР Угляр Роман Юрійович ознайомив присутніх з роботою районних організацій УТМР, їхніми успіхами та проблемами.

Начальник державної екологічної інспекції у Львівській області - Маланич Микола Миколайович у своєму виступі зосередився на контрольно-ревізійній роботі інспекції в галузі охорони природи та тваринного світу та проблемах боротьби з порушниками природоохоронного законодавства.

Директор МРГ «Старичі» – Захарко Юрій Володимирович доповів про успіхи та проблеми військових мисливців, їх нелегку волонтерську роботу, допомогу воїнам, які захищають нашу держау від російської агресії.

Заступник голови Львівської ОДА Гримак І.Я. подякувала працівникам мисливської галузі за їх нелегку працю з охорони державного мисливського фонду, боротьбу з порушниками правил полювання та охороною, примноженням і відтворенням тваринного світу області.

За результатами обговорення доповіді прийнято рішення про необхідність розробки обласної Програми розвитку мисливського господарства Львівщини.







Прес-служба Львівського ОУЛМГ

