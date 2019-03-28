Папа Франциск схвилював католиків, не дозволивши прихожанам цілувати свій перстень

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 28/03/2019 Завершено ремонт вул. Піскової: від завтра вулицю відкриють для проїзду транспорту...>> За елітні авто на Закарпатті сплатили понад 774 тис. грн податку...>> 2 квітня відбудуться торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення...>> У Львівській області зросла кількість економічно активного населення...>> Актуальні питання галузі освіти порушили на зустрічі з головами профспілкових організацій...>> На Львівщині відзначили Міжнародний день театру...>> Учасників АТО та ООС запрошують до участі у конкурсі стартап-проектів...>> Науковців Львівщини відзначили Президентськими нагородами...>> Затримано лісопорушника - депутата сільської ради...>> Мер Львова обговорив політичну ситуацію у світі з Генсекретарем групи консерваторів у ПАРЄ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіку, який до смерті побив товариша через борг, загрожує до 10 років за ґратами...
26-03-2019, 09:57  >>> 
У Львові до 2 років ув’язнення засудили автомобільного злодія...
26-03-2019, 09:55  >>> 
Червоноградець, який вдарив ножем чоловіка, постане перед судом...
25-03-2019, 10:16  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Папа Франциск схвилював католиків, не дозволивши прихожанам цілувати свій перстень

Суспільство | 27-03-2019, 05:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
У мережі популярним стало відео, на якому Папа Римський Франциск під час прийому в італійському місті Лорето не дозволяв прихожанам цілувати свій перстень - один із символів авторитету понтифіка.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що така поведінка Папи спричинила дискусії у католицькому світі.


"LifeSiteNews, консервативний католицький сайт, який часто критикує Папу, назвав цю ситуацію "тривожною", - йдеться у повідомленні.

Водночас священик-єзуїт Рассел Поллітт заявив, що "взагалі варто відмовитися від традиції цілування папського перстня".

За його словами, "це просто смішно, це запозичення з монархій". "Багато що з помпезності навколо понтифіків має бути скасованим", - наполягає він.

"Католики згадують, що навіть колишній Папа Бенедикт XVI та його попередник Іоанн Павло ІІ не любили, коли віряни цілували їм руки", - пише агентство.

У Ватикані не прокоментували детально поведінку Франциска. "Іноді йому це подобається, іноді ні. Все дуже просто", - заявив Reuters один із помічників Папи на умовах анонімності.

Папський перстень (який ще називають "перстнем рибалки") - один з символів авторитету понтифіка. Він має нагадувати, що Папа є спадкоємцем апостола Павла, який за родом занять був рибалкою.

Як тільки Папа помирає, перстень негайно знищується, щоб засвідчити кінець його правління.

Зазначається, що для новообраного Папи виготовляють новий перстень, як правило, із золота. Але Папа Франциск з метою економії попросив виготовити його перстень із позолоченого срібла.
   Новини по темі: Суспільство
Учасників АТО та ООС запрошують до участі у конкурсі стартап-проектів...
27-03-2019, 17:27  >>> 
Затримано лісопорушника - депутата сільської ради...
27-03-2019, 17:25  >>> 
В 1,6 раза більше податків сплатили до Зведеного бюджету України за перші два місяці 2019 року підприємства добувної промисловості на Львівщині порівнюючи з аналогічним періодом торік...
27-03-2019, 16:12  >>> 
СПІЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКИЙ ПАТРУЛЬ НЕ ДОПУСТИВ ПЕРЕМІЩЕННЯ СИГАРЕТ ДО РУМУНІЇ...
27-03-2019, 14:09  >>> 
Закарпатцям до уваги: доходи від продажу двох і більше об’єктів рухомого майна необхідно задекларувати...
27-03-2019, 14:07  >>> 
Митники натрапили на «молочні ріки»...
27-03-2019, 12:14  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ЧЕРЕЗ 70 ПАЧОК СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ АВТО ВАРТІСТЮ 400 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...
27-03-2019, 12:13  >>> 
   АктуальноАктуально
У Криму ФСБ одночасно проводить щонайменше 25 обшуків...
27-03-2019, 10:04  >>> 
Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49...
15-03-2019, 11:45  >>> 
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
   ПолітикаПолітика
Уряд Британії відхилив петицію 5,8 млн людей про скасування Brexit...
27-03-2019, 08:21  >>> 
У Конгресі пропонують оприлюднити документи про спроби відсторонити Трампа від влади...
27-03-2019, 08:19  >>> 
Порошенко розповів, коли Україна може досягти повної енергонезалежності...
27-03-2019, 05:30  >>> 
   Діловий світДіловий світ
За елітні авто на Закарпатті сплатили понад 774 тис. грн податку...
27-03-2019, 17:30  >>> 
До чого призводить невірно визначений звітний період при формуванні податкових накладних з ПДВ...
27-03-2019, 17:19  >>> 
Податкові наслідки реалізації продукції власного виробництва за ціною нижче встановленої мінімальної бази оподаткування...
27-03-2019, 17:11  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Учасників АТО та ООС запрошують до участі у конкурсі стартап-проектів...
27-03-2019, 17:27  >>> 
Затримано лісопорушника - депутата сільської ради...
27-03-2019, 17:25  >>> 
В 1,6 раза більше податків сплатили до Зведеного бюджету України за перші два місяці 2019 року підприємства добувної промисловості на Львівщині порівнюючи з аналогічним періодом торік...
27-03-2019, 16:12  >>> 
   ВладаВлада
Трамп і Меркель поговорили про НАТО і Україну...
25-03-2019, 08:16  >>> 
ЗМІ: Трамп відмовився розкрити суть переговорів з Путіним...
22-03-2019, 06:56  >>> 
Трамп закликав оприлюднити звіт спецпрокурора Мюллера...
21-03-2019, 07:51  >>> 
   КультураКультура
Симфонічний оркестр «INSO-Львів» виконає 24 каприси Ніколо Паганіні...
26-03-2019, 16:10  >>> 
У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...
14-03-2019, 19:51  >>> 
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:37 Завершено ремонт вул. Піскової: від завтра вулицю відкриють для проїзду транспорту
17:30 За елітні авто на Закарпатті сплатили понад 774 тис. грн податку
17:29 2 квітня відбудуться торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення
17:29 У Львівській області зросла кількість економічно активного населення
17:28 Актуальні питання галузі освіти порушили на зустрічі з головами профспілкових організацій
17:27 На Львівщині відзначили Міжнародний день театру
17:27 Учасників АТО та ООС запрошують до участі у конкурсі стартап-проектів
17:26 Науковців Львівщини відзначили Президентськими нагородами
17:25 Затримано лісопорушника - депутата сільської ради
17:22 Мер Львова обговорив політичну ситуацію у світі з Генсекретарем групи консерваторів у ПАРЄ

   Анонси
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования