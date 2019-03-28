У Червонограді зловмисника, який чинив опір та погрожував вбивством правоохоронцю, посадили під варту Суспільство | 27-03-2019, 10:09 0 83



Інцидент стався цьогоріч, 15 березня на Львівщині.



37-річний місцевий мешканець, якого червоноградський поліцейський запросив до відділку для дачі показів, раптово почав чинити опір правоохоронцю – витягнув із кишені розкладного ножа та розмахуючи ним погрожував вбивством.



Проте, оперативному працівнику вдалось самостійно затримати зловмисника.



Такі дії правопорушника кваліфіковано за ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч.1 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.



Самому ж лиходію, за клопотанням Червоноградської місцевої прокуратури, судом обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.



На даний час досудове розслідування триває.



Довідково: санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.







Прес-служба прокуратури Львівської області