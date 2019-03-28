До 5 років ув’язнення засудили гаражних крадіїв на Самбірщині Суспільство | 27-03-2019, 10:10 0 81







Самбірською місцевою прокуратурою доведено у суді вину трьох осіб ромської національності, які підозрювались у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.



Встановлено, що злочини зловмисники здійснили упродовж серпня-вересня 2018 року у Самборі та Новому Калинові на Самбірщині.



Вони проникли у дев’ять приватних нежитлових приміщень (гаражів), звідки викрали гроші, побутову техніку, будівельні інструменти та інші матеріальні цінності загальною вартістю 135 тис грн.



Крім цього, правопорушники незаконно заволоділи скутером.



Відтак, двом із них Самбірський районний суд Львівської області призначив покарання у вигляді 5 років 1 місяць позбавлення волі, а ще одному – 5 років.







Прес-служба прокуратури Львівської області