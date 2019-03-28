В Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг Суспільство | 27-03-2019, 10:11 0 81 Офіс ефективного регулювання запустив Портал моніторингу фінансування будівництва та ремонту доріг.



Про це повідомляє прес-служба відомства (BRDO).



"Портал дозволить ефективно контролювати використання коштів на ремонт доріг, тендерну документацію та гроші, виділені на безпеку руху. Тобто, відкриє інформацію щодо обсягу та фактичних позицій освоєння грошей, які щодня сплачує кожен автомобіліст", - йдеться у повідомленні.



Користувачі зможуть дізнатися, про ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місцевого значення; про кошти, витрачені на безпеку руху; про тендери, які було оголошено та проведено в областях, та про те, скільки грошей фактично витрачено замовниками.



Інструмент "Калькулятор" також дозволяє порахувати суму коштів, сплачену водіями на ремонт доріг упродовж року, відповідно до обсягу придбаного пального.





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В офісі ефективного регулювання нагадали, що у 2018 році на українські дороги було витрачено більше 35 мільярдів гривень. Проте переважна більшість автошляхів – близько 95% – залишається у незадовільному стані, а 40% з них потребують повного відновлення.



Серед основних причин такої ситуації BRDO називає хронічне недофінансування дорожньої галузі, недієвість контролю за використанням коштів та корупція.