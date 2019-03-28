НА ЗАКАРПАТТІ ЧЕРЕЗ 70 ПАЧОК СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ АВТО ВАРТІСТЮ 400 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ Суспільство | 27-03-2019, 12:13 0 93



Учора, 26 березня прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнової контрабанди.

Приховати від правоохоронців сигарети спробував 42-річний громадянин України. У пункт пропуску «Лужанка» чоловік прибув мікроавтобусом марки "Опель" 2016 року випуску. На наявність прихованого тютюну вказала службова собака. Під час проведення поглибленого огляду з'ясувалось, що у порожнині паливного баку українець виготовив спеціальний сховок, у якому прикордонники знайшли 70 пачок сигарет.

Виявлені сигарети та авто українця вилучили. Сума оцінки сигарет склала 2,2 тисячі гривень, транспортний засіб горе-контрабандиста оцінено у 415 тисяч гривень.

Нагадаємо, що учора вранці на українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску "Дякове" прикордонники виявили автомобіль марки "БМВ" 2014 року випуску, "запакований" 1550 пачками контрабандного курива. Вилучене авто було оцінено у 960 тисяч гривень, сума оцінки сигарет склала - 48 тисяч гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



