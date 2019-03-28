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Закарпатцям до уваги: доходи від продажу двох і більше об’єктів рухомого майна необхідно задекларувати

Суспільство | 27-03-2019, 14:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

В Головному управлінні ДФС в Закарпатській області інформують, що дохід, отриманий платником від продажу протягом року двох чи більше об’єктів рухомого майна, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків. Зазначена норма передбачена п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу України.
Разом із тим, якщо упродовж року фізична особа продавала інші транспортні засоби, зокрема вантажний автомобіль або транспортний засіб спеціалізованого призначення, то дохід від такого продажу підлягає оподаткуванню податком за ставкою 5 відс., незалежно від кількості таких операцій з продажу впродовж року. Також зазначені доходи є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
У випадку, коли дохід від операцій з продажу об'єктів рухомого майна, отримується фізичною особою – нерезидентом – такий дохід оподатковується за ставкою 18 відсотки.
При продажу протягом звітного (податкового) року такого об’єкту рухомого майна як легковий автомобіль, мотоцикл, мопед іншим фізичним особам, дохід, отриманий продавцем від такої операції, оподаткуванню не підлягає.
Нагадаємо, відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема від операцій продажу майна чи даруванні, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок, відповідно до розділу IV Кодексу. В інших випадках, платник податку, який при продажу транспортного засобу отримав дохід, що підлягає оподаткуванню, зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
ДФС у Закарпатській області
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