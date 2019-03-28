СПІЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКИЙ ПАТРУЛЬ НЕ ДОПУСТИВ ПЕРЕМІЩЕННЯ СИГАРЕТ ДО РУМУНІЇ Суспільство | 27-03-2019, 14:09 0 85

Для запобігання правопорушенням на державному кордоні Державна прикордонна служба України постійно співпрацює як із українськими правоохоронними та взаємодіючими органами, так і з правоохоронцями європейських країн.

Одним із видів такої співпраці, є здійснення спільного патрулювання кордонів. Спільна охорона державного кордону дозволяє більш ефективно протидіяти протиправній діяльності, а при виявленні спроб переправлення нелегальних мігрантів чи переміщення контрабандистами товарів, оперативніше діяти для їх затримання.

Так, учора спільним прикордонним нарядом, до складу якого увійшли військовослужбовець Держприкордонслужби та представник прикордонної поліції Румунії, було не допущено переміщення тютюнової контрабанди через кордон.

Під час здійснення патрулювання ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Ділове», правоохоронці помітили невідому особу з пакунками, яка рухалась у бік кордону. Зрозумівши, що його викрито, зловмисник покинув свої ноші з 1500 пачками сигарет та вдався до втечі. А прикордонники доправили виявлені тютюнові вироби до відділу прикордонної служби для подальшої передачі ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



