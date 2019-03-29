Окупанти заарештували дев'ять кримськотатарських активістів Суспільство | 28-03-2019, 08:05 0 87 Суд в анексованому Росією Криму взяв під арешт дев'ять кримських татар, затриманих раніше за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації "Хізб-ут-Тахрір".



Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк.



У четвер очікується суд за обрання запобіжного заходу для ще 11 затриманих в середу кримськотатарських активістів. Ще чотири людини оголошені в розшук.







Під арешт відправлені 9 осіб: Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтнабдієв, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фархат Базаров, Сервер Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов.



Адвокат одного із заарештованих Рустема Сейтхалілова Костянтин Рустемов в коментарі Крим.Реаліі сказав, що судове засідання щодо його підзахисного тривало кілька хвилин.



Нагадаємо:



27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Щонайменше 20 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних.

Лідер кримських татар, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що в Криму "почалася нова, ще жорстокіша хвиля репресій і гонінь на кримських татар" і що вона все більше нагадує "облави сталінських чекістів 1930-50-х років".