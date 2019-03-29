Для українців невизнаного Придністров’я організують безкоштовний довіз на дільниці Суспільство | 28-03-2019, 09:36 0 71 ЗМІ у невизнаному Придністров’ї повідомили, що у день виборів президента України 31 березня для українців, які мешкають у регіоні, буде організовано безкоштовний підвіз до виборчих дільниць.



Про це повідомляє "Європейська правда".



Зокрема, інформаційне агентство невизнаної республіки "Новости Приднестровья" оприлюднило розклад автобусів та телефони осіб, які координуватимуть відправку груп. Загалом автобуси везтимуть виборців з восьми населених пунктів.



Виборчі дільниці у Молдові розташовані в Посольстві України в Кишиневі та Консульстві у Бельцях.