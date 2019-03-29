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Яка різниця між запитом на інформацію і зверненням громадян

Суспільство | 28-03-2019, 12:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

Досить часто виникає питання: яка різниця між запитом на інформацію і зверненням громадян, яка особливість кожного з них і у чому відмінності.
В даному контексті слід звернути увагу на те, що хоча за своїм значенням дані визначення, ніби-то, подібні, проте між ними існує суттєва різниця.
Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»).
Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізації конституційного права на отримання інформації, передбачене ст.34 Конституції України і детально врегульоване Законом України «Про доступ до публічної інформації», звернення — з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами. Із заявами звертаються щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.
Нагадаємо, що ви маєте можливість направити запит як в електронній формі на адресу  vpp.info@sfs.gov.ua так і в паперовій на адреси які знаходяться  за посиланням http://officevp.sfs.gov.ua/kontakti/
Офіс великих платників у своїй діяльності керується принципами відкритості і  прозорості та завжди готовий до комунікації з великим бізнесом!



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