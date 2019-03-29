Уникнути відповідальності. Визначаємо строки адміністративного оскарження та сплати грошових зобов’язань Суспільство | 28-03-2019, 12:13 0 80

Проаналізувавши порядок застосування платниками податків оновлених строків адміністративного оскарження та зважаючи на численні помилки платників, Львівське управління Офісу великих платників податків вважає за необхідне нагадати наступне.

З 1 січня 2019 року до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі - Закон №2628) внесені зміни, зокрема, щодо порядку врегулювання спірних питань та прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок платників податків.

Так, Законом № 2628 збільшено з десяти календарних до десяти робочих днів передбачений пунктом 56.3 статті 56 Кодексу термін, протягом якого може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових повідомлень-рішень.

Слід звернути увагу на те, що передбачені пунктом 57.3 статті 57 Кодексу граничні терміни сплати нарахованих контролюючим органом сум грошових зобов’язань не змінилися. Відповідно до цього пункту, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Отже, з метою запобігання нарахуванню штрафних санкцій та пені за порушення строків сплати визначеного у податковому повідомленні - рішенні грошового зобов’язання, платникам податків варто дотримуватись передбаченого пунктом 57.3 статті 57 Кодексу граничного строку сплати, або, у разі незгоди з таким рішенням контролюючого органу, розпочати протягом такого строку процедуру його оскарження.

Тобто, у випадку подання скарги на податкове повідомлення-рішення після спливу 10 календарних днів у платника податків виникає обов’язок сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених у Кодексі, а у разі несплати - такий платник притягується до відповідальності передбаченої статтею 126 Кодексу.









