Синоптик попередила про ожеледицю і морозець Суспільство | 28-03-2019, 12:17 0 117 Уночі 29 березня очікується невеликий мороз, вранці на дорогах ожеледиця, але вдень буде тепло.



Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.



"Починаю прогноз погоди із звернення до водіїв. Весна звільнила дороги від снігу та каші, всі розслабилися, зраділи, що нарешті побачили рідні ями та вибоїни та знову навчилися їх об'їжджати. Не всі, але більшість. А ось про ожеледицю вже точно забули. А даремно. Адже і минула ніч, і найближча повні нулями та "мінусами". А це означає слизьку дорогу", - попередила синоптик.



За її прогнозом, найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, місцями буде небезпечна ожеледиця.



"Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9+13 градусів, на решті території +5+9 градусів, на Одещині до +9+11 градусів. Опадів в Україні завтра не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту", - пише Діденко.





СКРИНШОТ З METEO.GOV.UA

У Києві п'ятниця буде сухою та помірно теплою, вночі 0-2 градуси морозу, вдень +7+9 градусів.



"У суботу-неділю будемо грітися та насолоджуватися сонечком, очікується суттєве потепління", - підсумувала Діденко.



