Закарпатські митники вилучили в українця колесо, вщерть запаковане цигарками Суспільство | 28-03-2019, 16:04 0 95

Сьогодні, 28 березня 2019 року, на митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС спільно з прикордонниками припинили незаконне вивезення до країн Європейського Союзу тютюнових виробів. Цигарки незаконно переміщував громадянин України в запасному колесі «Mercedes-Benz Sprinter 319».

Українець проходив митний контроль «зеленим коридором». При усному опитуванні громадянин заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження при переміщенні через митний кордон України.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, працівники митниці вивели транспортний засіб із загального потоку для проведення митного огляду в боксі поглибленого огляду. Відтак у запасному колесі митники виявили приховані від митного контролю 200 пачок цигарок з акцизними марками України торгівельних марок «Winston XS blue», «Glamur Azure Super Slims», «Winston Superslims blue», «Chesterfield blue», «Marlboro Gold», «Vogue cigarette Superslims menthe». Вартість виявлених тютюнових виробів 7738 грн, запасного колеса – 600 грн.

Громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ, а саме обладнаних та пристосованих конструктивних ємностей чи предметів, які попередньо піддавалися розбиранню та монтажу, з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та колесо вилучено.

ДФС у Закарпатській області

