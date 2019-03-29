ООС: Бойовики гатили в районі 5 населених пунктів, без втрат Суспільство | 29-03-2019, 09:54 0 111 Минулої доби бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів ОС, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.



"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено 4 обстріли: з мінометів калібрів 120 та 82 мм - у районі населеного пункту Гнутове; двічі - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка; з великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Лебединське", - підкреслили у штабі.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі відкривали вогонь: двічі - з мінометів калібру 82 мм - поблизу села Кримське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Саниця Луганська.



За даними розвідки, 28 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було поранено.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.