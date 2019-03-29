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Пожежа в хмарочосі в Бангладеші: загинули 25 осіб
|Суспільство | 29-03-2019, 09:55
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|Кількість загиблих внаслідок пожежі в хмарочосі в столиці Бангладешу зросла до 25 осіб.
Про це повідомляє AFP.
Відзначається, що серед загиблих також люди, які, рятуючись від вогню, стрибнули з вікон.
"Кількість загиблих становить 25. Ми передали 24 тіла їхнім родичам", - сказав AFP заступник комісара поліції Дакки Мостак Ахмед.
Крім того, ще понад 70 осіб постраждали під час пожежі, вони зараз перебувають у лікарнях.
Нагадаємо:
Пожежа в 22-поверховому будинку FR Tower в престижному торговому районі Банани в центрі Дакки спалахнула вдень 28 березня.
Раніше повідомлялося про 17 загиблих.
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