Пожежа в хмарочосі в Бангладеші: загинули 25 осіб Суспільство | 29-03-2019, 09:55 0 87 Кількість загиблих внаслідок пожежі в хмарочосі в столиці Бангладешу зросла до 25 осіб.



Про це повідомляє AFP.



Відзначається, що серед загиблих також люди, які, рятуючись від вогню, стрибнули з вікон.



"Кількість загиблих становить 25. Ми передали 24 тіла їхнім родичам", - сказав AFP заступник комісара поліції Дакки Мостак Ахмед.



Крім того, ще понад 70 осіб постраждали під час пожежі, вони зараз перебувають у лікарнях.



Нагадаємо:



Пожежа в 22-поверховому будинку FR Tower в престижному торговому районі Банани в центрі Дакки спалахнула вдень 28 березня.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих.