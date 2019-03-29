Хто, як не він? Суспільство | 29-03-2019, 10:05 0 91





Його найстарший підлеглий годиться йому у щонайменше у батьки. І таких тут кілька десятків. Проте, Дисципліна в підрозділі на найвищому рівні. Бо повага, до командира групи інженерного забезпечення Капітана Петра Яцишина, у цьому підрозділі справжня. Не дивлячись на свій порівняно молодий вік Петро може зрозуміти кожного з своїх бойових побратимів.

Робота військових інженерів на передовій позиції важка і багатогранна. Це не лише встановлення різноманітних загорож, допомога в організації оборонних споруд. Часто доводиться долати наслідки ворожих обстрілів. Міни, снаряди, ракети… Одним словом вся та смерть, що прилетіла до нас від колишнього братерського народу, з їх «палкою любов’ю». А ще є багато випадків диверсій тощо…

Найважче розміновувати саморобні вибухові пристрої, які час від часу трапляються в районі нашої відповідальності, - каже Петро. – Бо від них не знаєш що чекати.

На його рахунку вже понад 5 тисяч(!) розмінувань. За свою сміливість та професіоналізм він нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» III ступеню. Бойовий гарт цей командир здобував в боях під Нижньою Кринкою, Дебальцевим, Вугледаром. Військові інженери йшли попереду всіх наших підрозділів розміновуючи походи, та рятуючи мости від знищення російськими окупантами. А командир інженерів завжди йшов попереду свого підрозділу. Бо хто як не він?

Тарас Грень.



