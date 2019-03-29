З ізолятора тимчасового тримання в Пустомитах звільнено незаконно утримуваного Суспільство | 29-03-2019, 12:12 0 86





Порушення конституційних прав 33-річного громадянина виявила Львівська місцева прокуратура №3.



Вказану особу судом визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та накладено стягнення у вигляді десятиденного адмінарешту, а відтак поміщено у ізолятор тимчасового тримання №5 для відбування стягнення.



Вивчивши вказану постанову прокурори виявили, що на момент поміщення особи до ізолятора, ця постанова ще не набрала законної сили, а тому не підлягала виконанню.







Враховуючи це місцева прокуратура винесла вказівку начальнику ізолятора, за результатами розгляду якої незаконно утримуваного звільнено від незаконного відбування арешту.







Прес-служба прокуратури Львівської області