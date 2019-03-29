CЕМІНАР-НАРАДА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Суспільство | 29-03-2019, 12:16 0 90



28 березня 2019 року Головне управління Держпраці у Львівській області спільно з Львівською ОДА, Об’єднанням профспілок Львівщини, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та роботодавцями організували і провели семінар-нараду з питань охорони праці на тему: «Стан охорони праці і виробничого травматизму на підприємствах будівельної галузі та лісового господарства, на транспорті, зв’язку, нафтохімічній і газовій промисловості, шляхи зменшення виробничого травматизму в цих галузях».

Відкриваючи семінар, начальник Управління нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області І.С. Луцик наголосив, що такі заходи проводяться в цей час по всій Україні, враховуючи велику кількість смертей та каліцтв на виробництві і внаслідок ДТП. Тому, ми всі повинні здійснювати ефективні превентивні заходи щодо недопущення виробничого травматизму.

Доповідачі на нараді: заступник начальника Управління нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області І.І. Мечержак, начальник відділу нагляду в АПК та СКС В.М. Курило, начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки І.Е. Проць, начальник відділу розслідувань, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму В.О. Михайлюк ознайомили присутніх з станом виробничого травматизму на підприємствах Львівщини та звернули увагу на ряд нагальних проблем щодо упередження та зниження травматизму. Зокрема, було зазначено, що ряд нормативно-правових актів з охорони праці є недосконалими і не сприяють ефективній роботі, низький рівень авторитету і поваги інженерів з охорони праці на підприємствах, недостатню фаховість безпосередніх керівників робіт, неякісне складання інструкцій з охорони праці на види робіт, відсутність колективної відповідальності за дотримання вимог охорони та безпеки праці на підприємствах.

У виступах запрошених осіб і учасників зібрання прозвучали пропозиції щодо напрямків зменшення виробничого травматизму в галузях промисловості. Йшлося про внесення змін до Цивільного кодексу України про заборону працювати на роботах з підвищеної небезпеки по договорах-підряду, пришвидшення реформування системи управління охороною праці згідно схваленої Конвенції, збільшення кількості навчальних центрів, зокрема, з робітничих професій та підняття якості навчання в них, створення асоціації спеціалістів з охорони праці Львівщини, посилення відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах, покращення трудової та виробничої дисципліни працівників та ін.

Завершуючи семінар-нараду, головуючий І.С. Луцик запевнив присутніх у регулярності проведення таких заходів, висвітленні питань та проблем охорони праці у засобах масової інформації, покращенні та осучасненні державного нагляду за станом охорони і безпеки праці на підприємствах Львівщини.

