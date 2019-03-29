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Оголошено набір дітей у хорову школу «Дударик»
|Суспільство | 29-03-2019, 14:05
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|Львівська державна хорова школа «Дударик» імені Миколи Кацала запрошує музично обдарованих хлопчиків віком від 6 років на навчання.
Усі охочі:
— здобудуть якісну початкову музичну освіту;
-співатимуть у Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі «Дударик»;
-вивчатимуть музичну грамоту;
-навчатимуться грі на музичних інструментах;
-знайдуть справжніх друзів.
Прослуховування відбуваються щовівторка та щоп’ятниці о 15.30 год на вул. Коперника, 27.
Детальніша інформація за тел. (032) 238 22 05, (032) 238 82 62, ел. адреса: dudarykschool@gmail.com, office@dudaryk.ua
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