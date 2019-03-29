Оголошено набір дітей у хорову школу «Дударик» Суспільство | 29-03-2019, 14:05 0 75 Львівська державна хорова школа «Дударик» імені Миколи Кацала запрошує музично обдарованих хлопчиків віком від 6 років на навчання.



Усі охочі:



— здобудуть якісну початкову музичну освіту;



-співатимуть у Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі «Дударик»;



-вивчатимуть музичну грамоту;



-навчатимуться грі на музичних інструментах;



-знайдуть справжніх друзів.



Прослуховування відбуваються щовівторка та щоп’ятниці о 15.30 год на вул. Коперника, 27.



Детальніша інформація за тел. (032) 238 22 05, (032) 238 82 62, ел. адреса: dudarykschool@gmail.com, office@dudaryk.ua