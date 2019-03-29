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Працівники Львівської митниці виявили рибальські снасті та приналежності вартість понад 6 млн грн

Суспільство | 29-03-2019, 15:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

У пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне» в напрямку «в’їзд в Україну» прибув транспортний засіб, який здійснював переміщення товару «рибальські снасті та приналежності». Як підставу для переміщення товару водій до митного контролю подав документи, згідно яких, цей товар переміщувався на адресу одного з ТОВ м. Миколаїв. Відправником та продавцем товару, зазначено компанію з Китаю (Особливий адміністративний район Гонконг), вага товару -7900,20 кг., а вартість -509 007 грн.
Під час митного контролю цього транспортного засобу, здійснено повний огляд переміщуваного вантажу. У вантажних відсіках автомобіля виявлено «рибальські снасті та приналежності» різних виробників та найменування (крісла, ліжка, жилка, сачки, катушки, сумки, рюкзаки, палатки та інше.). Згідно з маркуванням їх отримувач - підприємство в Києві - відмінне від зазначеного у товаросупровідних документах. При огляді встановлено невідповідність щодо ваги та кількості переміщуваного товару, крім цього виявлено документи на частину товару, зазначена вартість у яких значно перевищує загальну суму усього вантажу.
Таким чином, керівник компанії, відправив товар на адресу українського підприємства з приховуванням від митного контролю, через подання митному органу України, як підстави для переміщення товару, документів, що містять неправдиві відомості щодо кількості, ціни, відправника, продавця, одержувача та вартості товару.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України Товар вилучено. За попередніми даними його вартість понад 6 млн грн.. Справу скерують до суду.
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