На території ведмежого притулку «Домажир» здійснено озеленення та благоустрій Суспільство | 29-03-2019, 15:57 0 85



Гарна команда – чудовий результат! Територію ведмежого притулку «Домажир» тепер будуть прикрашати: модрина європейська, ялина, дуб, граб, бук, а ще калина і барбарис. А все це завдяки праці завзятих людей.

28 березня на території ведмежого притулку «Домажир» проведено озеленення та благоустрій. Нові алеї висаджено представниками Громадської Ради при Львівському ОУЛМГ, учасниками молодіжної ради, працівниками лісгоспу. Долучилися до гарної справи також перший заступник начальника Львівського ОУЛМГ Ярослав Целень, голова Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Степан Білас, директор ДП «Рава-Руське лісове господарство» Антон Косовський.

Дощ не став на заваді та не зіпсував настрій гостям притулку. Вони встигли і нові алеї висадити і чотирилапих мешканців побачити.

Представники Громадської Ради вже не вперше беруть участь у висаджуванні дерев. На їхньому рахунку вже понад 5 га висадженого лісу і таку роботу будуть продовжувати.



Довідково



Ведмежий притулок "Домажир" , що займає площу 20 га. відкрився у жовтні 2017 року поблизу села Домажир, 15 км від м. Львів Він відповідає всім європейським стандартам закладів такого типу і створений за допомоги міжнародного благодійного фонду FOUR PAWS.

Ведмежий притулок "Домажир" — реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Тут умови для утримання тварин максимально наближені до природних, що сприяє відновленню природних інстинктів та поведінки. Кожен ведмідь має свій особистий вольєр площею мінімум 1 тис квадратних метрів.



https://lvivlis.gov.ua/news?id=3504

