Аграрії області зможуть придбати міндобрива на умовах обміну на сільгосппродукцію Суспільство | 29-03-2019, 20:38 0 123



Цьогоріч в межах форвардної програми закупівлі зерна Аграрного фонду аграрії Львівщини зможуть придбати мінеральні добрива вітчизняного виробництва на умовах обміну на сільгосппродукцію. Тобто, при укладанні форвардного договору пропонуються умови підписання відповідних договорів на поставку мінеральних добрив, вартість яких не перевищуватиме розміру авансового платежу. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.



Така програма закупівлі пропонується через ПАТ «Аграрний фонд», який планує закупити 710 тис тонн зернових, а саме: 500 тис тонн пшениці; 100 тис тонн кукурудзи, 50 тис тонн ячменю, 30 тис тонн жита, 10 тис тонн гречки, 10 тис тонн вівса, 10 тис тонн гороху жовтого. Обсяг авансових платежів для агровиробників складатиме понад 2,5 млрд грн.

Розмір авансового платежу не перевищуватиме 65% від загальної вартості поставки за договором.

З умовами закупівлі зерна та переліком документів, необхідних при укладанні договору, можна ознайомитись на сайті ПАТ «Аграрний фонд», в розділі «Форвард - 2019» або звертатись до Львівсько-Закарпатського регіонального представництва за телефоном: 067 249 32 12 та/або за адресою: м. Львів, вул. Японська, 9.

