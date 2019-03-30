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Старосабірщина долучилась до екологічної акції "Посади дерево миру"
|Суспільство | 29-03-2019, 20:39
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28 березня фахівці РЛП "Верхньодністровські Бескиди" спільно з працівниками ДП "Старосамбірське ЛМГ" в рамках Всеукраїнської безстрокової екологічної акції "Посади дерево миру" висадили дерева на території дошкільних навчальник закладів міста з метою привернення уваги населення до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на Сході країни, формування дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища.
Дошкільнята не просто слідкували за процесом садіння дерев, а і приймали активну участь в ньому. А також, крім посадки саджанців туй, сакури, дітки мали змогу побачити один із методів щеплення дерева.
Водночас зазаначаємо, що Всеукраїнська екологічна акція «Посади дерево миру» є безстроковою й розпочалась 5 листопада 2016 року напередодні Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
Акція миру організована за ініціативи Бюро з питань екології УГКЦ.
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