Старосабірщина долучилась до екологічної акції "Посади дерево миру" Суспільство | 29-03-2019, 20:39 0 119



28 березня фахівці РЛП "Верхньодністровські Бескиди" спільно з працівниками ДП "Старосамбірське ЛМГ" в рамках Всеукраїнської безстрокової екологічної акції "Посади дерево миру" висадили дерева на території дошкільних навчальник закладів міста з метою привернення уваги населення до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на Сході країни, формування дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища.

Дошкільнята не просто слідкували за процесом садіння дерев, а і приймали активну участь в ньому. А також, крім посадки саджанців туй, сакури, дітки мали змогу побачити один із методів щеплення дерева.

Водночас зазаначаємо, що Всеукраїнська екологічна акція «Посади дерево миру» є безстроковою й розпочалась 5 листопада 2016 року напередодні Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

Акція миру організована за ініціативи Бюро з питань екології УГКЦ.

