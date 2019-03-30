В області відбулась нарада щодо розвитку аквакультури та рекреації на водних об’єктах Суспільство | 29-03-2019, 20:40 0 116



Сьогодні, 29 березня, відбулась нарада з користувачами водних об’єктів Львівської області щодо підтримки розвитку аквакультури та рекреації на водних об’єктах Львівщини.

Участь у заході взяв голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

У межах наради директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник ознайомив присутніх із орендою водних об’єктів як перспективою розвитку аквакультури та рекреації.

Зокрема, увагу зосередили на процедурі оформлення права користування водними об’єктами, формування лоту для проведення земельних торгів, орендну плату тощо.

За словами Руслана Гречаника, результатом передачі водних об’єктів в оренду є заміщення імпортованої продукції та забезпеченість власною рибою внутрішніх споживачів, у результаті чого у 2018 році вирощено 1044 тони риби та відловлено 988 тонн риби.

Ще одним результатом є утримання в належному санітарному та гідрологічному стані водойм та здійснення контролю за якістю водних ресурсів.

Окрім того, передача водних об’єктів в оренду дозволяє створити нові робочі місця та сприяє розвитку супутніх галузей, таких як рибництво, рекреація. Також сприяє збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. утримання в належному санітарному та гідрологічному стані, контроль за якістю водних ресурсів.

Зазначимо, що станом на сьогодні, по 153 водних об’єктах виконується робота з підготовки документів для продажу права оренди.

Нагадаємо, що на сайті департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА у рубриці «Оренда водних об’єктів» розміщена карта водних об’єктів Львівщини, на якій нанесено три категорії ставків:

водні об’єкти, які передані в оренду департаментом на земельних торгах у формі аукціону;

водні об’єкти, по яких проводиться робота по підготовці лотів з метою передачі їх на земельних торгах;

вільні водні об’єкти, які розташовані за межами населених пунктів.

Із детальною презентацією можна ознайомитися за посиланням.

Про фінансова підтримка у галузі рибництва з державного та місцевого бюджетів присутнім повідомив т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Павло Дигдало.

Відтак, він ознайомив учасників наради із станом розвитку галузі рибництва на території Львівської області, а також діючими інструменти підтримки у цій галузі.

