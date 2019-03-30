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Включеному до списку виборців не можуть відмовити у праві голосу

Суспільство | 29-03-2019, 20:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 163 163    


Сьогодні, 29 березня, відбулася зустріч заступника голови Львівської ОДА Роман Филипіва із представниками туристичного бізнесу та ЗМІ Республіки Узбекистан. Зустріч відбулася в межах промоційного туру представників Узбекистану Львівщиною.

«Сподіваюсь, що той час, який ви провели тут на Львівщині, вам сподобався. Адже ті місця, які ви відвідали, серед них Трускавець, Моршин, Східниця – це не лише цікавий, але й корисний відпочинок. І це лише частина того, чим багата Львівщина. Нам сьогодні є що показати туристу, у нас розвинуті різні напрямки туризму. Це медичний, активний туризм, культурний, гастротуризм, зокрема коли турист має можливість побувати на фермерських локаціях і не лише спробувати, але й побачити як виготовляється той чи інший продукт»,-  розповів Роман Филипів.
Також він зупинився  на розвитку інфраструктури, будівництві та ремонту доріг, розвитку залізничного сполучення.
«Львівщина завжди відкрита для туристів, тут приємно та комфортно, і головне -  тут безпечно»,-  наголосив Роман Филипів.
Відтак сторони порушили актуальні питання туристичної галузі, обговорили успішні проекти, які реалізуються в області, а також окреслили майбутню співпрацю.
Зазначимо, що Львівська ОДА вперше приймає із промотуром делегацію представників туристичного бізнесу та  засобів масової інформації з Республіки Узбекистан.
Промоційний Львівщиною триває з 25 до 30 березня за маршрутом: м. Львів – м. Трускавець – смт. Східниця –  с. Урич – м. Моршин  -  м. Львів.
Нагадаємо, що за підсумками 2018 року Львівщина посіла 2 місце в Україні за обсягом туристичного збору, кількістю розміщених у готельних закладах та за кількістю туристів з України.  
Окрім цього, торік в області провели 25 масштабних туристичних та ділових заходів. Також Львівщину представили на 13 виставково-презентаційних заходах в Іспанії, Ізраїлю, Туреччині, Грузії, Китаї, Польщі, Чехії та Україні (Київ, Львів, Ужгород, Чернівці).
Найбільше Львівщину відвідують іноземні туристи з Польщі, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Ізраїлю, країни Балтії та інші.
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