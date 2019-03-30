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Уряд затвердив Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

Суспільство | 29-03-2019, 20:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 170 170    


27 березня прийняли розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» на 2019 рік». Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» на бюджетну програму 2801540 «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» передбачені видатки загального фонду у розмірі 3 500 млн грн.
Розподіл коштів здійснили за наступними напрямами:
- часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво) – 50 млн гривень;
- часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів – 100 млн гривень;
- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності – 700 млн гривень;
- спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби – 700 млн гривень;
- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок та сперми бугаїв і ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність – 250 млн гривень;
- часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції – 850 млн гривень;
- часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна – 850 млн гривень.
Державна підтримка спрямовується для розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, аквакультури (рибництва), а також залучення інвестицій у створення потужностей із зберігання та переробки с/г продукції, зокрема, зерна, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (у новій редакції).
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