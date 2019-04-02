На Полтавщині побили поліцейського, який охороняв виборчу дільницю Суспільство | 01-04-2019, 10:03 0 122 За даними Міністерства внутрішніх справ в ніч після виборів сталася низка подій, зокрема, в Полтавській області невідомі напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю, правоохоронця госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою.



Про це 1 квітня повідомляє прес-служба МВС.



"В місті Лубни Полтавської області, поліцейському Лубенського ВП невідомі нанесли тілесні ушкодження. Діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс, садна тім'яної ділянки", - зазначили у відомстві.



Правоохоронця госпіталізували до неврологічного відділення Лубенської КЦМЛ.



Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.345 ч.2 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).



Крім того в Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП, в нього в'їхав нетверезий водій.



"В результаті аварії, голова комісії отримала тілесні ушкодження та доставлена до РЛ міста Тячів для медичного обстеження. Члени комісії в супроводі працівника поліції доставили бюлетені на іншому транспортному засобі", - повідомили в МВС.



У Київській області, в селі Панфили невідомий проник на територію виборчої дільниці.



Відзначається, що його затримали поліцейські, які несли службу на дільниці, та доставили додому.



"Але чоловік вчинив сварку з дружиною, яка, своєю чергою, зателефонувала знайомому, щоб той допоміг заспокоїти чоловіка. Товаришем дружини виявився член виборчої комісії. Він прийшов на прохання жінки, але отримав два ножових поранення в область верхнього плечового стегна", - повідомили в прес-службі.



Наразі постраждалий знаходиться в лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 296 (хуліганство).



Також повідомляється, що в Житомирській області в ході суперечки, член виборчої комісії застосував фізичну силу проти поліцейського.