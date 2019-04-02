Сьогодні вночі внаслідок ймовірного отруєння чадним газом загинула жінка, ще один чоловік — госпіталізований Суспільство | 01-04-2019, 10:58 0 68 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 1 квітня близько 04.40 год. у квартирі на вул. Свєнціцького, 13 (Галицький район), внаслідок ймовірного отруєння чадним газом загинула жінка, 1972 року народження, та у стані середнього ступеня важкості госпіталізований в обласну клінічну лікарню чоловік, 1969 року народження.



Приміщення у багатоповерховому будинку обладнане як студія мистецтв. Приміщення обладнане ПГ-4, газовою колонкою та 3-ма пічками.



Обставини події встановлюють.



Фахівці вкотре наголошують: основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.



