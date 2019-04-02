Завдяки прокуратурі громаді на Львівщині повернуто 3 га землі вартістю понад 3 млн грн Суспільство | 01-04-2019, 11:10 0 72





Самбірським районним судом у лютому 2019 року задоволено дві заяви органів прокуратури області про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.



Зокрема, прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину (дві земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,33 га, вартістю 3,6 млн грн) передати у власність територіальній громаді Бабинської селищної ради.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.



Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, 07.03.2019, земельні ділянки повернуто до комунальної власності територіальної громади.











Прес-служба прокуратури Львівської області