Закарпатські митники в автомобілі «CHEVROLET» знайшли приховані цигарки Суспільство | 01-04-2019, 12:20 0 77

Сьогодні, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Перемісти цигарки через митний кордон намагався наш співвітчизник.

Українець на митний пост заїхав легковим автомобілем «CHEVROLET» із українською реєстрацією та прямував в Угорщину в приватних справах.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці направили для проведення митного огляду. Відтак, у спеціально виготовленому сховищі (тайнику), яке утворене шляхом розширення пустотілого простору між салоном та моторним відсіком автомобіля шляхом прикріплення додаткових елементів, працівники митниці спільно з прикордонниками виявили приховані від митного контролю цигарки. Зокрема, співвітчизник хотів перемістити через митний кордон 560 пачок цигарок «Fhilip Morris», «BOND», «L&M» вітчизняного виробництва з акцизними марками України вартістю майже 20 тис грн.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб вартістю майже 150 тис грн, вилучено.

ДФС у Закарпатській області



