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МІСЯЧНИК ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ

Суспільство | 01-04-2019, 12:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
МІСЯЧНИК ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ
З метою привернути увагу лісівників Львівщини до вирішення питань охорони праці, необхідності зниження рівня виробничих ризиків шляхом профілактики травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення суспільства до культури безпеки праці і забезпечення необхідних передумов для реалізації конституційних прав громадян, на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства впродовж квітня 2019 року проводиться Місячник охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який відзначатиметься 28 квітня цього року під гаслом «Охорона праці на роботі майбутнього».
Для проведення цієї роботи заплановано здійснити ряд додаткових заходів щодо запобігання нещасних випадків на виробництві та популяризації культури профілактики безпеки і гігієни праці, зокрема,:
організувати проведення обстежень, цільових перевірок і оглядів-конкурсів з охорони праці та культури виробництва, результати яких розглянути на зборах колективів підприємств з обов’язковим заохоченням переможців конкурсу та окремих працівників за найкращі показники роботи з безпеки праці;
вжити заходів з усунення виявлених під час проведення Місячника охорони праці недоліків в роботі щодо створення працівникам безпечних і здорових умов праці, культури виробництва та санітарно-побутового обслуговування працівників;
провести на підприємствах семінар-наради, зустрічі, круглі столи, на яких проаналізувати виконання заходів колективних договорів, стан забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, надання пільг та компенсацій за роботу з шкідливими умовами праці та ін.;
розповсюдити на підприємствах звернення, інформаційні листки, плакати про проведення Всесвітнього дня охорони праці і висвітлити це питання у пресі та на сайтах підприємств;
вшанувати пам'ять загиблих на виробництві працівників, відвідати сім'ї потерпілих, вишукати можливість для надання їм допомоги у вирішенні матеріальних, соціально-побутових та інших проблем.
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства закликає не бути байдужими до питання охорони і безпеки праці та сумлінно поставитися до заходів Місячника охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.
Відділ лісових ресурсів, машин та
технологій Львівського ОУЛМГ
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