ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 01-04-2019, 12:24 0 72



2 тисячі угорських форинтів хабара запропонував учора прикордоннику в пункті пропуску "Вилок" громадянин Угорщини. Іноземець прямував в Україну без страхового сертифікату "Зелена карта". Право на безперешкодний пропуск через кордон, 52-річний угорець спробував отримати шляхом дачі неправомірної грошової винагороди військовослужбовцю Мукачівського загону.

Прикордонник відповів категоричною відмовою від хабара, натомість, про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомив співробітників поліції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



