Аграрії Львівщини можуть скористатись програмами підтримки з державного та обласного бюджетів Суспільство | 01-04-2019, 14:09 0 78

З державного бюджету виділили 5,9 млрд грн та у межах обласної програми на підтримку сільськогосподарських товаровиробників у 2019 році передбачили 20,6 млн грн. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Уже традиційні напрями підтримки Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва у Львівській області на 2016-2020 роки, такі як відшкодування відсотків за залученими кредитами, надання пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів, дотацію на заходи з збереження і відтворення родючості грунтів у 2019 році розширено новими напрямами підтримки, зокрема передбачено підтримку для суб’єктів господарювання у сфері органічного виробництва, бджільництва, рибництва.

Детальнішу інформацію щодо можливої підтримки можна дізнатись за посиланням, або ж у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА за адресою: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, 5 пов. Телефони для довідок: (032)235-58-71, (032)252-85-90.

