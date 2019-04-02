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Аграрії Львівщини можуть скористатись програмами підтримки з державного та обласного бюджетів

Суспільство | 01-04-2019, 14:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

З державного бюджету виділили 5,9 млрд грн та у межах обласної програми на підтримку сільськогосподарських товаровиробників у 2019 році передбачили 20,6 млн грн. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.
Уже традиційні напрями підтримки Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва у Львівській області на 2016-2020 роки, такі як відшкодування відсотків за залученими кредитами, надання пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів, дотацію на заходи з збереження і відтворення родючості грунтів у 2019 році розширено новими напрямами підтримки, зокрема передбачено підтримку для суб’єктів господарювання у сфері органічного виробництва, бджільництва, рибництва.
Детальнішу інформацію щодо можливої підтримки можна дізнатись за посиланням, або ж у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА за адресою: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, 5 пов. Телефони для довідок:  (032)235-58-71,  (032)252-85-90.
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