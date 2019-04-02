У поштовому відправленні працівники Львівської митниці ДФС виявили ордени та медалі Суспільство | 01-04-2019, 17:34 0 98

Серед 37 предметів фалеристики 11 визнані такими, що мають культурну та історичну цінність.

Нещодавно у зону митного контролю одного з підрозділів Львівської митниці ДФС зі Сполучених Штатів Америки надійшли міжнародні поштові відправлення. Під час митного контролю однієї з посилок виникла підозра щодо переміщення незаявлених за встановленою формою товарів. Згідно з поданою до митного контролю митною декларацією відправником зазначеної посилки є громадянин України, який проживає у США, а утримувачем громадянка України, мешканка Хмельницької обл. У детальному описі вкладень вказано «предмет домашнього вжитку» загальною вартістю 140 доларів США.

Під час поглибленого огляду вмісту міжнародного поштового відправлення, окрім предметів домашнього вжитку (годинники, одяг вживаний, продукти харчування, посуд, косметика, тощо) виявлено незаявлені за встановленою формою 37 предметів фалеристики. З них ордени «Олександр Невський», «Богдан Хмельницький» ІІІ ступеня, «Михаил Кутузов» ІІІ ступеня, «Олександр Суворов» ІІІ ступеня, «За відвагу» та інші, а також медалі «Адмірал Нахімов», «Адмірал Ушаков», «За відвагу» згідно з висновком державної експертизи Львівського історичного музею є культурною та історичною цінністю. Загальна вартість усіх предметів фалеристики майже 890 тис. гривень.

Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою відомості (наявність, найменування або назву, кількість, вартість) про предмети фалеристики, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Ордени та медалі вилучено, справу скерують до суду.

