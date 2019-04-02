Шахтар зі зброєю в руках Суспільство | 01-04-2019, 23:36 0 90



Більше одного мільйона годин пропрацював під землею колишній шахтар, а нині військовослужбовець Збройних Сил України Сергій. Все своє цивільне життя він пропрацював на шахті «Червоноармійській Західній». Але два з половиною роки він змінив помаранчеву шахтарську каску на суворий, чорний армійський кєвлар.

Я народився тут в Донецькій області, в Добропільському районі, - каже він. – А до лав Збройних Сил я пішов щоб захистити свою Батьківщину від окупантів.

Сергій переконаний, що російський фейк, який зараз широко культивується в Україні, про те, що хлопці з Донбасу не бажають захищати Україну – брехня на 150 відсотків. Мешканці сходу України так само патріоти, як і всі інші. І не потрібно ділити нашу державу. Просто в певний час треба визначитись хто ти є насправді. І піти захищати свій дім пліч о пліч зі своїми братами по зброї. Які мешкають по всій території нашої Батьківщини.

Тарас Грень.

