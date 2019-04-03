ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених Суспільство | 02-04-2019, 08:01 0 109 Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 5 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. 3 українських військових отримали поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 2 квітня.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС 5 разів: двічі - зі стрілецької зброї - поблизу селища Піски; зі станкових протитанкових гранатометів - біля міста Авдіївка.



Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке;

з великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське.



"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів: 6 разів - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Кримське.



Двічі - з міномету калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новолуганське.



Двічі - з міномету калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля селища Золоте-4; з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Зайцеве; з великокаліберних кулеметів - у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новотошківське.



"На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши шістьох окупантів.



Також вогнем у відповідь знищено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ.



Від початку поточної доби ворог обстріляв із мінометів калібрів 120 та 82 мм наших захисників у районі селища міського типу Верхньоторецьке, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголосили у штабі.