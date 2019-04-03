На Житомирщині планують встановити три вітрові електростанції Суспільство | 02-04-2019, 09:31 0 76 "Вінд Солар Енерджі" має намір побудувати три вітроелектростанції в районі села Покалів Коростенського району Житомирської області загальною потужністю до 190 МВт.



Про це свідчать дані єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Потужність першої черги буде доходити до 111 МВт, другої — до 57 МВт, третьої — до 21 МВт.



За попередніми даними, висота веж вітроустановок становитиме 155 м.



Як повідомляється на сайті компанії, Wind Solar Energy через свою дочірню компанія Solar Kvant з 2013 року володіє і експлуатує СЕС на 5 МВт в Покровському районі Дніпропетровської області на ділянці 10 га.



В Єдиному реєстрі юросіб кінцевим бенефіціарним власником "Вінд Солар Енерджі" вказується Ельвіра Теслюк, до цього в структурі власників була кіпрська компанія WSE CYPRUS LTD.



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