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На Житомирщині планують встановити три вітрові електростанції

Суспільство | 02-04-2019, 09:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
"Вінд Солар Енерджі" має намір побудувати три вітроелектростанції в районі села Покалів Коростенського району Житомирської області загальною потужністю до 190 МВт.

Про це свідчать дані єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Потужність першої черги буде доходити до 111 МВт, другої — до 57 МВт, третьої — до 21 МВт.

За попередніми даними, висота веж вітроустановок становитиме 155 м.

Як повідомляється на сайті компанії, Wind Solar Energy через свою дочірню компанія Solar Kvant з 2013 року володіє і експлуатує СЕС на 5 МВт в Покровському районі Дніпропетровської області на ділянці 10 га.

В Єдиному реєстрі юросіб кінцевим бенефіціарним власником "Вінд Солар Енерджі" вказується Ельвіра Теслюк, до цього в структурі власників була кіпрська компанія WSE CYPRUS LTD.

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Нагадуємо:

Раніше арабське управління з інвестицій і розвитку та українська компанія STC Energy підписали угоду на суму 2 мільярди доларів на розвиток сонячних електростанцій в Україні.

Навесні 2018 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій, які розташовуватимуться у Вінницькій області.

За останні три роки в Україні понад 3 тисяч приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.
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