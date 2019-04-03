Прокуратура на Львівщині виявила факт самовільного захоплення трьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення Суспільство | 02-04-2019, 12:00 0 75

Ідеться про 113 га земель вартістю понад 113 млн грн, розташованих за межами с.Стоянці на Мостищині.



Встановлено, що суб´єкт господарювання засіяв землю сільськогосподарською культурою, усвідомлюючи, що ці ділянки не передані йому ані у оренду, ані у власність.



При цьому, не сплачувалась до бюджету і орендна плата за використання державної землі.



З метою усунення вказаних порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який рішенням господарського суду Львівської області 22 лютого 2019 року повністю задоволено.



А вже у березні цього року це судове рішення повністю виконано – підприємець звільнив самозахоплену територію.











Прес-служба прокуратури Львівської області