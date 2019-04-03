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Прокуратура на Львівщині виявила факт самовільного захоплення трьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення
|Суспільство | 02-04-2019, 12:00
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Ідеться про 113 га земель вартістю понад 113 млн грн, розташованих за межами с.Стоянці на Мостищині.
Встановлено, що суб´єкт господарювання засіяв землю сільськогосподарською культурою, усвідомлюючи, що ці ділянки не передані йому ані у оренду, ані у власність.
При цьому, не сплачувалась до бюджету і орендна плата за використання державної землі.
З метою усунення вказаних порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який рішенням господарського суду Львівської області 22 лютого 2019 року повністю задоволено.
А вже у березні цього року це судове рішення повністю виконано – підприємець звільнив самозахоплену територію.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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