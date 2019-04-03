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Подаруй дереву життя!

Суспільство | 02-04-2019, 12:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
Подаруй дереву життя!


У ДП «Львівський лісгосп» триває акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Громадські активісти, представники органів влади та небайдужі мешканці м.Миколаєва з метою збереження та відновлення лісових насаджень, організували акцію «Подаруй дереву життя». 
Разом з працівниками ДП «Львівський лісгосп» у Красівському лісництві учасники акції висадили 320 молодих дерев (170 саджанців дуба звичайного, 70 - модрин європейських, 10 - горіха чорного та 70 - дугласій. Завдяки проведеній акції збагачено породний склад деревостану на ділянці площею 1,6 га. 
Головний лісничий підприємства Роман Коваль та лісничий Красівського лісництва Юрій Ткачук проінформували присутніх про основні принципи ведення лісового господарства, створення лісових культур, вирубку дерев, охорону та захист лісових насаджень.
Лісівники лісгоспу щиро вдячні організаторам та всім хто приєднався до акції.
Пам'ятаймо, там де дерева – там і життя!





https://lvivlis.gov.ua/news?id=3512
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