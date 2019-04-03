Синоптики повідомили, якою буде погода у квітні Суспільство | 02-04-2019, 16:13 0 75 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що за даними Українського гідрометцентру, у квітні з небезпечних явищ погоди можливі в нічні та ранкові години — тумани; при проходженні активних атмосферних фронтів — грози, град, зливи та шквалисте посилення вітру. Також можливі заморозки. А швидке зростання температури повітря при відсутності опадів — сприяє підвищенню пожежної небезпеки.



Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині становить 10º тепла, в горах 7º тепла, що на 1−1,7° вище норми. Очікувана кількість опадів на рівнині 38 мм, в горах — 60 мм, що менше (67−90%) норми.



Погодні умови квітня характеризуються великою різноманітністю, а особливо — швидким наростанням тепла, зазначають синоптики. Абсолютний мінімум температури повітря становить 11 — 16º морозу, місцями 6 — 9º морозу. Абсолютний максимум температури повітря досягав значень 28 — 31º тепла.



Стихійні метеорологічні явища з максимально досягнутими значеннями, що спостерігались на території Львівщини у квітні за період 1966 — 2018 роки: сильний вітер: м. Стрий — 40 м/с в 1975 році; дуже сильний сніг: м. Яворів - 28 мм в 1999 році; дуже сильний дощ: м. Дрогобич — 59 мм в 1999 році; сильні хуртовини: м. Стрий — 16 м/с/за 12 годин і більше в 1967 році.



За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура повітря коливалась від 7,7° до 13,5° тепла. Кількість опадів за місяць спостерігались в межах 23 — 66,1 мм.



За останнє десятиріччя квітні у Львові були досить теплими та з кількістю опадів переважно в межах норми.



Найхолоднішим був квітень 2015 року з середньою місячною температурою повітря 7,7º тепла (близько норми), а найтеплішим — у 2018 році — 13,5º тепла (вище норми на 5,2°). Найсухішим квітень був у 2018 році, з місячною кількістю опадів 23 мм (44% від норми), а найвологішим — у 2016 році, коли випало 66,1 мм опадів (127% від норми).



