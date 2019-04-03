Закарпатською митницею оформлено 98 електромобілів Суспільство | 02-04-2019, 17:15 0 74 Таку кількість автомобілів оснащених виключно електричними двигунами оформлено з початку 2019 року в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС. Громадяни ввезли 10 транспортних засобів, а суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності – 88. Від оформлення електроавтомобілів до бюджету сплачено 93,3 тис. грн акцизного податку.

Найпопулярніші моделі електрокарів, які імпортувались: Hyundai Ioniq, Tesla, Nissan Leaf.

Варто зазначити, що протягом 2018 року на Закарпатській митниці ДФС оформлено 62 електроавтомобілі.

Нагадуємо, що при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, з метою вільного обігу сплачуються тільки акцизний податок у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.

Ставка ввізного мита на електроавтомобілі становить 0% бази оподаткування (митної вартості). Крім того, на період до 31 грудня 2022 року передбачено тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

ДФС у Закарпатській області