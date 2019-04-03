В бригадах та частинах, що знаходяться в районі проведення ООС пройшли відбіркові змагання з «Воєнізованого кросу» Суспільство | 02-04-2019, 20:33 0 84

На базі однієї з бригад, що обороняє зараз лінії розмежування на Сході України відбулись відбіркові змагання з «Воєнізованого кросу». Вперше участь у цих всеукраїнських військових змаганнях приймають участь військовослужбовці жінки.

Для всіх кандидатів, на проходження в наступний тур вимоги одні, - розповідає один з організаторів відбіркового туру військовослужбовець ЗСУ Анатолій. - Цього року честь нашої бригади захищатимуть як чоловіки, так і жінки.

До «воєнізованого кросу входить три етапи. А саме: крос тривалістю в три кілометри по пересіченій місцевості зі зброєю, стрільба з автомату по ростовим мішеням, та кидок наступальної гранати. Нормативи як такі відсутні. Перемога зараховується по олімпійській системі – тобто ти маєш показати кращий результат ніж інші кандидати. Так само не береться до уваги військове звання, вік та стать учасника цих перегонів.

Дуже приємно, що жінок військовослужбовців нарешті почали допускати до загань на рівні з чоловіками, - наголосила учасниця змагань Анастасія. – Пройти цей шлях було достатньо складно, але мої тренування дали своє. Я вважаюсь, що впоралась з завданням на тверду четвірку.

За переконанням Анастасії спорт в армії відіграє важливу роль. І для бажаючих займатись, навіть в районі проведення ООС є всі можливості. Наприклад вона кожного вільного вечора пробігає щонайменше п’ять кілометрів. Так само регулярно вона виконує вправи і зі стрільби. Загалом все це дозволило Анастасії зайняти перше місце за підсумками відбіркових змагань. Тепер всі ми з нетерпінням чекатимемо наступних етапів «Воєнізованого кросу». І нехай чесна боротьба визначить кращого військовослужбовця.

Тарас Грень.

