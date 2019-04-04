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| Газета №35 (55) / 2014
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Прокуратура екстрадувала до Угорщини турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів
|Суспільство | 03-04-2019, 09:58
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На виконання доручення Міністерства юстиції України прокуратурою Львівської області забезпечено організацію видачі громадянина Турецької Республіки, якого затримано у грудні 2018 року на території Львівщини.
Іноземець розшукувався правоохоронними органами Угорщини для забезпечення судового розгляду кримінальної справи.
Зловмисник обвинувачується у вчиненні ще у 2014 році злочину, передбаченого п.b ч.2 та п.а ч.4 статті 399 (відмивання коштів) Закону Угорщини №С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс» (Кримінального кодексу Угорщини).
На даний час вказана особа вибула з «Львівської установи виконання покарань №19» до Закарпатської держустанови для передачі правоохоронцям Угорщини.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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