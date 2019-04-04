Працівники Закарпатської митниці виявили незадекларований одяг загальною вагою понад 1700 кг Суспільство | 03-04-2019, 11:37 0 97

На митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено дві спроби ввезення товарів, які перевищують неоподатковану норму та є обмеженими для переміщення через митний кордон України.

На митний пост «Ужгород» заїхало два автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» з українською реєстрацією. Співвітчизники поверталися з Чехії, де перебували у приватних справах.

Формою проходження митного контролю громадяни обрали «зелений коридор», що вважається заявою про те, що переміщувані ними товари через митний кордон України не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортні засоби працівники митниці вивели з загального потоку для проведення митного огляду. В ході митного контролю транспортних засобів працівники митниці виявили товари іноземного виробництва, а саме: в одному автомобілі - одяг різних розмірів та кольорів, різних торгівельних марок загальною кількістю 2050 шт. та загальною вагою 810 кг, в іншому автомобілі було виявлено також одяг різних розмірів та кольорів, різних торгівельних марок загальною кількістю 2250 шт. та загальною вагою 891 кг.

Виявлений товар знаходився на підлозі багажних відсіків транспортних засобів. Доступ до нього нічим не утруднювався.

Таким чином, громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю, тобто у громадян під час митного контролю виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України та є обмеженим до переміщення.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Наразі складено два протоколи про порушення митних правил, товар вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

