Переобладнали транспортний засіб та використовуєте біопаливо – маєте право на податкову знижку Суспільство | 03-04-2019, 13:46 0 104



Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що якщо протягом минулого року фізична особа здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) така особа має право на отримання податкової знижки.

Для отримання податкової знижки слід подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, зокрема, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

З більш детальним роз’ясненням можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДФС у Львівській області за посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/informatsiyni-/

