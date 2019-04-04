Понад 2,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків Львівщини до казни за три місяці 2019 року Суспільство | 03-04-2019, 13:47 0 103

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області за три місяці 2019 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 2 626,7 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 19,5 відсотка, або на 429,4 млн. гривень більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року.

За березень цього року до бюджетів надійшло 931,1 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 18 %, або на 142,8 млн. грн. більше, ніж у березні 2018 року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб зросли за рахунок наступних факторів:

- створення нових робочих місць на підприємствах області;

- зростання фонду оплати праці;

- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р.



