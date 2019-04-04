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У зоні проведення бойових дій загинув доброволець із Львівщини

Суспільство | 03-04-2019, 13:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    

Сьогодні, 3 квітня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) під Авдієвкою загинув військовослужбовець із Львівщини. Роман Федоришин, народився у Ходорові, що на Жидачівщині, 4 травня 1991року.
Після Майдану пішов добровольцем у зону АТО, був двічі поранений.
Роман Федоришин нещодавно був нагороджений орденом «Лицарський Хрест Добровольця».
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя.
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