На Дрогобиччині відбудуться гірські автоперегони Суспільство | 03-04-2019, 13:49 0 100

Впродовж 5-7 квітня на території Дрогобицького району відбудеться 1 та 2-й етап чемпіонату України з гірських автоперегонів «ІІІ Гран-Прі Трускавець 2019».

Про це повідомили сьогодні під час брифінгу.

“5 квітня о 20 год на Майдані Незалежності у Трускавці відбудеться відкриття та презентація екіпажів, а 6 та 7 квітня стартують самі змагання. Другий день змагань відбуватиметься на перевалі Борислав – Східниця”, – зазначив заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Андрій Тур.

Перегони - наймасштабніший етап в чемпіонаті України, а сама траса змагань прокладена центральними вулицями міста Трускавця та на гірських пагорбах.

“На змагання зареєструвався 21 учасник, зокрема один польський екіпаж також очікуємо представника Британії”, - зазначив голова Галицького Автомобільного Клубу, суддя національної категорії Сергій Єженков.

З міркувань безпеки траса сезону 2019 має певні відмінності, адже у перший день змагань, учасники виконуватимуть в Трускавці декілька складних елементів. Серед них найбільш видовищний – «бочка з розворотом на 360 градусів». Також в центрі міста буде облаштована та працюватиме найбільша глядацька зона для понад тисячі глядачів. Одночасно міські заїзди транслюватимуть у режимі он-лайн на великому екрані.

Змагання проводять за підтримки управління фізичної культури та спорту ЛОДА, Трускавецької міської ради та Міжнародної Асоціації Автомобілістів Прикарпаття. Особливу увагу організатори змагань надають заходам безпеки. У дні змагань буде перекриття руху транспорту та пішоходів на наближених до місця змагань ділянках, а також посилять охорону громадського порядку.



